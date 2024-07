Scatta in Lombardia la raccolta di pomodoro da destinare a pelati, polpe, passate, concentrato e sughi, con i timori per l’effetto maltempo sulle produzioni finali. Lo rende noto la Coldiretti regionale in occasione dell’avvio delle operazioni tra le province di Cremona e Mantova. “Fra nubifragi, alluvioni e trombe d’aria – spiega la Coldiretti regionale – quest’anno l’avvio dell’annata è stato particolarmente difficile, con le piantine che in alcuni casi sono state trapiantate in campo con un ritardo di oltre un mese.”

“Il risultato – afferma la Coldiretti – è un atteso calo della produzione: se sui primi trapianti si teme una contrazione più marcata, soprattutto laddove si sono verificati episodi localizzati di grandine – precisa la Coldiretti regionale – la speranza è di poter recuperare sulle varietà più tardive, per arrivare a una riduzione finale tra il 15% e il 20% rispetto alla media.”

“Si tratta – specifica la Coldiretti – delle prime previsioni da confermare a raccolta avvenuta, anche alla luce dell’andamento meteo delle prossime settimane. In Lombardia – prosegue la Coldiretti regionale – il pomodoro è coltivato su circa 8mila ettari di terreni, che si trovano per oltre il 70% tra le province di Mantova e Cremona. Quello del pomodoro è un comparto che in Italia – conclude la Coldiretti – mette in moto una filiera di eccellenza del Made in Italy che coinvolge circa 7mila imprese agricole, oltre 100 imprese di trasformazione e occupa 10.000 addetti.

