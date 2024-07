I Carabinieri della stazione di Vescovato hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo che il pomeriggio del 25 giugno scorso, alla guida del suo veicolo, aveva avuto un incidente stradale nel comune di Cicognolo. Quel giorno, verso le 18.00, la pattuglia della stazione di Vescovato era stata inviata in una via del centro abitato di Cicognolo perché era stato segnalato un sinistro stradale autonomo.

Sul posto hanno accertato che un uomo alla guida dell’auto di sua proprietà, mentre percorreva una via del paese, aveva perso il controllo del veicolo, andando ad impattare contro un palo dell’illuminazione pubblica. I Carabinieri di Vescovato avevano verificato che il conducente aveva riportato traumi e contusioni e lo avevano fatto accompagnare all’ospedale di Cremona per le cure del caso.

La pattuglia aveva effettuato i rilievi e, in seguito, si erano recati presso l’ospedale di Cremona dove, tenuto conto della dinamica e della gravità dell’incidente stradale, avevano chiesto ai sanitari di eseguire nei confronti dell’uomo gli accertamenti specialistici finalizzati a verificare l’eventuale stato di ebbrezza. Attraverso gli esiti di queste analisi è emerso che aveva bevuto molto. Infatti, l’esito ha stabilito un tasso di oltre 1,50 g/l, il triplo del consentito. Avuto il riscontro medico sul suo stato di alterazione psicofisica durante la guida e tenuto conto dell’aggravante di avere provocato un incidente stradale, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria e la sua patente è stata ritirata.

