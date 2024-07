“In merito alle dichiarazioni asserite dal consigliere Piloni riguardanti la manovra di assestamento di bilancio di Regione Lombardia, ritengo doveroso fare delle opportune precisazioni.” Si apre con queste parole la replica del consigliere Regionale Marcello Ventura al collega, lato PD, Matteo Piloni.

“In primo luogo, il centrodestra ha sbloccato oltre 3 milioni di euro per la sanità del territorio, in particolare, ha destinato questa cifra importante alle ASST di Cremona e Crema per consentire l’acquisto di macchine e attrezzature moderne capaci di aumentare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti. Secondariamente, sono state sbloccate risorse per mezzo milione di euro a favore della viabilità provinciale ed in particolare per la messa in sicurezza delle strade di competenza dell’ente provincia di Cremona.”

“Approfitto – prosegue Ventura – di questo spazio per rimarcare l’ennesimo attacco strumentale di Piloni ad una maggioranza che ha sbloccato ingenti risorse, senza aumentare di nemmeno un euro la pressione fiscale su sui cittadini Lombardi. Vorrei anche rimarcare come l’ordine del giorno presentato da Piloni, non era altro che uno tra gli oltre novecento ordini del giorno presentati dalla minoranza per far ostruzionismo.”

“Infatti, – spiega il consigliere di FdI – il centro sinistra ha ben pensato di presentare quasi 1000 ordini del giorno e oltre 3000 emendamenti a fine ostruzionistici, dove in ognuno di essi si chiedeva il finanziamento di qualsiasi opera richiesta dagli amministratori locali. Chiaramente, tali richieste, essendo numerose e con costi insostenibili per la regione, non potevano essere accolte nella loro totalità, ancora una volta il Partito Democratico ha strumentalizzato indegnamente delle corrette richieste del territorio, al fine di screditare una giunta ed una maggioranza che quotidianamente lavorano per le istanze e le esigenze del territorio.”

“Piloni mostra per l’ennesima volta che la sua idea di politica è quella di infangare e non di proporre, – conclude Ventura la politica che non vuole vedere, o fa finta di non vedere, il buon lavoro della Giunta Fontana. Questa è la differenza fondamentale tra un centrodestra che lavora e un centrosinistra ostruzionista, incapace di proporre vere soluzioni al territorio, un PD talmente privo di idee che l’unica soluzione rimastagli è quella di gettare fango in maniera continua contro Regione Lombardia. Sono dunque orgoglioso di appartenere ad una coalizione che lavora incessantemente per la Lombardia , per la provincia di Cremona per le esigenze di tutti cittadini . Sono orgoglioso che oramai da vent’anni anche i cittadini lombardi sanno distinguere le chiacchere della sinistra e di Piloni dalla concretezza di Fratelli d’Italia e di tutta la maggioranza.

