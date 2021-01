Salgono a 78 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero di tamponi di 44.809. L’indice di contagio è a quota 5,1%. 2.293 i casi in Lombardia, di cui 109 debolmente positivi.

Scendono di 15 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 377, mentre salgono di 43 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.573 ricoverati. I decessi sono 62.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 489 contagi, di cui 228 in città, Bergamo 79, Brescia 474, Como 177, Lecco 70, Lodi 58, Mantova 164, Monza e Brianza 237, Pavia 115, Sondrio 52 e Varese con 233. I guariti/dimessi sono 2.161.