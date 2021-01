“Sono innocente. Risponderò alle domande del giudice”: queste le parole che ha pronunciato Carlo Mosca – il medico cremonese arrestato con l’accusa di omicidio volontario per aver somministrato farmaci, risultati letali, a due pazienti affetti da Covid, presso l’ospedale di Montichiari – mentre entrava nel tribunale di Brescia.

Il medico è stato interrogato davanti al gip per due ore e mezza. Per l’accusa, avrebbe “intenzionalmente inoculato in pazienti affetti da Covid-19 farmaci a effetto anestetico e bloccante neuromuscolare causando la morte di due di loro”, Natale Bassi, 61 anni, e Angelo Paletti, di 80, deceduti durante la prima ondata pandemica. L’uso dei medicinali non sarebbe stato specificato nelle cartelle cliniche delle vittime.

