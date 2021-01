L’accusa è pesantissima: omicidio volontario per aver somministrato farmaci letali a pazienti affetti da Covid. Agli arresti è finito il cremonese Carlo Mosca, 47 anni, primario del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari, arrestato dai carabinieri del Nas “per aver intenzionalmente inoculato in pazienti affetti da Covid-19 farmaci a effetto anestetico e bloccante neuromuscolare causando la morte di due di loro”, un paziente di 61 anni e uno di 80, durante la prima ondata pandemica iniziata a fine febbraio 2020.

Così facendo, il medico, residente a Persico Dosimo ma domiciliato a Mantova, avrebbe liberato dei posti per altri malati che ne avevano bisogno. L’intenzione di Mosca emergerebbe dall’intercettazione di alcuni messaggi whatsapp agli atti dell’ordinanza tra un infermiere del pronto soccorso di Montichiari e un collega. “Io non ci sto ad uccidere pazienti solo perché vuole liberare dei letti”. “Questo è pazzo”, risponde il collega, parlando della decisione del medico di far preparare i due farmaci che solitamente si utilizzano prima di intubare un paziente.

Analizzando le cartelle cliniche di numerosi pazienti deceduti nella prima ondata, le indagini hanno evidenziato in alcuni casi “un repentino e non facilmente spiegabile aggravamento delle condizioni di salute”.

Nell’ordinanza, di 51 pagine, il giudice di Brescia definisce Mosca “un soggetto in preda a forte stress, originato anche dal dover fronteggiare nuovamente il crescente afflusso dei casi di Covid 19”. “Il replicarsi delle medesime condizioni che occasionavano i delitti contestati al Mosca”, per il giudice, “rende dunque altamente probabile che egli si risolva nuovamente a somministrare farmaci vietati ai pazienti più gravi per accelerarne il decesso, falsando a tal fine i dati contenuti nelle relative cartelle cliniche. A fronte di simili esigenze cautelari, unica misura idonea risulta, allo stato, quella della custodia domiciliare”.

In un’intervista concessa lo scorso giugno al Corriere della sera, il dottor Mosca aveva ricordato il periodo di massima criticità vissuto durante la prima ondata della pandemia, ricordando la stanchezza e l’ansia provate. Il medico aveva parlato di “una battaglia per cercare di salvare più vite possibili”. Ad emergenza passata aveva sostenuto di sentire ancora il fischio dell’ossigeno delle tubazioni dei pazienti in terapia intensiva.

Sara Pizzorni