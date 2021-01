E’ Cremona Solidale, la più numerosa, la Rsa che ha ricevuto ed erogato il maggior numero di dosi di vaccino: 546 su 662 persone da vaccinare (303 dipendenti e 359 ospiti). Seguono il Vismara di San Bassano, con 515 dosi ricevute, che vanno a coprire il totale del fabbisogno, e il Germani, di Cingia de Botti, con 378 dosi ricevute su 414 soggetti da vaccinare (187 ospiti e 232 membri del personale). I dati, aggiornati al 21 gennaio, sono forniti da Ats Valpadana e pubblicati sul settimanale Mondo Padano.

Tra gli altri comuni maggiori del territorio spicca Castelleone, dove alla Brunenghi sono arrivate 300 dosi su 302 soggetti da vaccinare. Alla Benefattori Cremaschi di Crema su 275 persone da vaccinare sono arrivate 288 dosi, mentre allo Zucchi Falcina di Soresina. 236 persone tra ospiti e personale, sono arrivate 234 dosi.

A Casalmaggiore sono invece 276 le dosi ricevute, che coprono il 100% del fabbisogno. Spiccano poi, come scrive ancora Mondo Padano, alcune situazioni particolari, come ad esempio quella della residenza Guerreschi di Capralba, dove 45 operatori sanitari e 40 ospiti sono ancora in lista per ricevere la prima dose di vaccino. In ogni caso complessivamente il numero dei vaccini si è rivelato sufficiente e i tempi rispettati.