Sono 49 i nuovi casi di positività al Coronavirus in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, mentre in Lombardia, a fronte di 39.462 tamponi effettuati, sono 1.832 (4,6%). Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva, 377 (-2), così come quelli in altri reparti, 3.454 (-36). Sono invece 58 le ultime vittime del Covid.

I nuovi casi per provincia:

•Milano: 363 di cui 212 a Milano città;

•Bergamo: 65;

•Brescia: 374;

•Como: 165;

•Cremona: 49;

•Lecco: 59;

•Lodi: 26;

•Mantova: 103;

•Monza e Brianza: 143;

•Pavia: 119;

•Sondrio: 54;

•Varese: 265.