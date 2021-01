“La posizione di Forza Italia sull odg di maggioranza piano energetico ambientale è un autentico e buffo paradosso”: così si esprime il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Roberto Poli, in risposta alle recenti bordate di Forza Italia sull’argomento.

“Si accusa l’amministrazione di non coinvolgere il consiglio, ma allo stesso tempo si rifiuta la discussione del tema nel consiglio comunale di lunedì 1 febbraio.

Come è scritto nel testo stesso dell’ordine del giorno depositato, la condivisione e il confronto sul nuovo piano energetico ambientale si apre in consiglio ma poi avverrà in termini più tecnici e approfonditi nella commissione competente e poi si aprirà alla discussione con le associazioni e i cittadini. Un percorso lineare e trasparente.

La verità è un’altra. FI, che preannuncia di non voler partecipare alla discussione, palesa evidenti difficoltà perché ha sempre tifato per un revamping dell’inceneritore ed è spiazzata perché abbiamo presentato un piano innovativo ma concreto, con una tempistica certa.

Da sempre raccontavano che non avremmo trovato alternative ambientalmente vantaggiose al teleriscaldamento e invece ora c’è un progetto industriale che raggiunge l’obiettivo, coniugando innovazione, ambiente e prospettive lavorative. Parleremo di tutto questo in consiglio lunedì”.