Sospensione dell’attività didattica per la scuola primaria ‘Istituto Bertesi’ di Soresina. La decisione è stata presa dopo che è stato riscontrato un caso positivo al covid tra il personale scolastico della scuola primaria.

Per tutelare la salute di tutti e per permettere alla scuola e all’Ats di procedere con le indagini previste, in accordo con la Dirigente Scolastica,il Sindaco ha emesso un’Ordinanza per sospendere la didattica in presenza da domani, lunedì 1° febbraio, a venerdì 5 febbraio.

“Troverete – ha commentato il sindaco Diego Vairani – le informazioni utili sul sito della scuola e sul registro elettronico. Ci scusiamo per il poco preavviso ma abbiamo saputo della positività solo oggi”.

Vairani ha quindi concluso: “Comunico che in accordo con la scuola e Ats ci siamo già attivati per seguire tutti i protocolli”.