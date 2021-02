Alcuni casi di positività al Covid19 sono stati riscontrati nei giorni scorsi presso i mini alloggi protetti della Fondazione Guida di Fengo, frazione di Acquanegra. La comunicazione è giunta via mail dalla direzione della struttura ai famigliari e ai parenti il 28 gennaio, con l’avvertenza che le visite sono state sospese “dalla data odierna e sino a nuova comunicazione”. Le procedure di isolamento sono comunque state attivate fin dal pomeriggio del giorno 27.

Nessuna positività è stata invece riscontrata in Rsa, dove tuttavia sono state ugualmente sospese le visite.

A Fengo, come in tutte le Rsa della provincia, sono in corso le vaccinazioni antiCovid per ospiti e personale.