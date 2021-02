Sono 31 i nuovi casi di contagio da Covid in provincia di Cremona, mentre 1.093 i nuovi positivi a fronte di 17.151 tamponi effettuati (6,3%). Tornano a crescere i pazienti in terapia intensiva (+9) ma calano i ricoverati non in terapia intensiva (-14). Le nuove vittime sono 52, per un totale di 27.15.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 305 di cui 156 a Milano città;

Bergamo: 47;

Brescia: 169;

Como: 119;

Cremona: 31;

Lecco: 21;

Lodi: 10;

Mantova: 36;

Monza e Brianza: 85;

Pavia: 27;

Sondrio: 1;

Varese: 223.