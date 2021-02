Schianto nel tardo pomeriggio di martedì in via della Conca, dove cinque persone sono rimaste coinvolte e due di loro hanno riportato lesioni serie, sebbene non siano in pericolo di vita. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica del sinistro, che ha coinvolto un furgone e una Bmw, che ha terminato la propria corsa contro il guard rail sul lato sinistro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con due ambulanze e l’auto medica, oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno aiutato gli operatori a liberare i feriti dalla vettura e a metterla in sicurezza. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polstrada di Cremona. La strada è rimasta bloccata durante tutte le operazioni di soccorso, obbligando i numerosi camion in transito a fare dietrofront.