È stato l’incidente di sabato mattina a provocare i disagi che ancora stanno continuando a interessare, da ormai 4 giorni, alcuni tratti di via Ruggero Manna e via Bissolati, dove a non funzionare è la rete internet.

L’autovettura che si era schiantata contro il muro di un’abitazione, infatti, ha divelto anche la centralina necessaria a servire le vie circostanti. La segnalazione arriva dai residenti della zona: i disagi sono parecchi, a partire dall’impossibilità di lavorare in smart working a causa della mancanza di connessione, ma anche della didattica a distanza.

Il gestore della rete ha spiegato che nella giornata ieri i tecnici hanno effettuato un intervento, ma che il ticket non è ancora stato chiuso, segno che i lavori stanno continuando e verosimilmente saranno risolti nelle prossime ore.