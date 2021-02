Sono saliti sulla carrozzeria delle volanti della polizia per farsi riprodurre in video da postare poi su Instagram: sono finiti così nei guai due ragazzini, denunciati per i reati di danneggiamento aggravato e vilipendio delle Istituzioni.

Erano circa le 23 di domenica sera quando due volanti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cremona erano intervenute in Via Panfilo Nuvolone in ausilio al 118, per una persona che aveva manifestato atteggiamenti aggressivi.

Mentre gli agenti erano impegnati nell’intervento, uno degli operatori dell’ambulanza, che era rimasto in strada, ha telefonato per avvertirli del fatto che due giovani erano saliti sulla carrozzeria delle volanti parcheggiate nelle vicinanze, ed in particolare sui cofani, probabilmente allo scopo di farsi riprendere da altrettanti giovani con foto o video da divulgare in rete.

Sul momento gli agenti non li hanno trovati, in quanto i ragazzi si sono dati alla fuga,ma hanno potuto constatare danni al cofano, seppure lievi. Sono però seguite delle indagini, grazie anche alla visione di alcuni video postati sui rispettivi profili instagram, i due sono stati identificati.

Si tratta di: in B. M., classe 2002, nato in Romania e residente a Cremona, con precedenti per rapina, spaccio di stupefacenti, furto aggravato, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e violazione delle normative anticovid; F. D., minorenne, nato in Romania, residente a Cremona con precedenti per rapina, furto aggravato ed uso di stupefacenti.

I due dovranno rispondere inoltre dei danni materiali causati. Sono in corso gli accertamenti tesi ad individuare gli altri giovani che avevano ripreso i due indagati, per i quali si profila il concorso nel reato.