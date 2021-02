Salgono a 61 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero di tamponi di 38.651. L’indice di contagio è sceso a quota 4,4%. 1.738 i casi in Lombardia, di cui 80 debolmente positivi.

Scendono di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 359, mentre salgono di 10 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.554 ricoverati. I decessi sono 46.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 395 contagi, di cui 157 in città, Bergamo 81, Brescia 429, Como 97, Lecco 64, Lodi 49, Mantova 110, Monza e Brianza 121, Pavia 125, Sondrio 34 e Varese con 118. I guariti/dimessi sono 906.

In Italia oggi 13.189 nuovi casi e 476 morti. Sono stati 279.307 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore (35 mila più di ieri), con un tasso di positività del 4,7% (ieri era stato del 3,9%, l’incremento è dello 0,8%). Scendono sia i ricoveri (-246) sia le terapie intensive (-69).