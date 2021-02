“La prevenzione sanitaria deve andare di pari passo con la tutela del lavoro”. Lo ha detto l’assessore regionale al lavoro Guido Guidesi incontrando a Pizzighettone i ristoratori della zona. Una situazione economica insostenibile, quella del mondo della ristorazione, la denuncia di pochi o zero ristori. Situazioni al limite che rasentano il fallimento. La regione lavora per ottenere il via libera all’apertura dei ristoranti ai tavoli anche la sera fino alle 22.

Il servizio di Nicoletta Tosato