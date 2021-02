Si va verso un’alleanza per la somministrazione dei vaccini anti-Covid: lo ha annunciato la Regione, che ha chiamato a raccolta associazioni di categoria e sindacali per la gestione del piano vaccinale di massa. Una chiamata a cui il mondo produttivo ha risposto compatto, tutti uniti nella volontà di uscire al più presto da questa situazione e di ripartire. Tanto che molte aziende hanno messo a disposizione i propri medici aziendali, ventilando la possibilità di aprire degli hub interni per la somministrazione del vaccino.

In questi giorni prenerà il via la raccolta delle adesioni per la campagna vaccinale nella fascia degli ultra 80enni (oltre 700.000 in Lombardia), attraverso i medici di base, l’assistenza domiciliare. La persona sarà contattata tramite telefonata di un operatore o con sms per le informazioni relative alla sua prenotazione per la vaccinazione, che potrà essere fatta a domicilio, dal medico di base o presso un centro vaccinale.

Sono invece ancora indietro i lavori per l’individuazione degli hub in cui somministrare i vaccini di massa: tra le strutture sotto esame ci sono padiglioni fieristici, palazzetti, auditorium e teatri, nonché palestre. A Cremona la prossima settimana si terrà un ulteriore incontro con Ats e gli attori territoriali, per valutare le eventuali disponibilità. A breve si dovrà stilare, a livello regionale, una mappa dei potenziali centri territoriali.

Infine, il ministero della Difesa ha annunciato 27 drive trhought dislocati in tutta la Regione per la somministrazione del siero, proprio in vista della fase di massa.

Laura Bosio