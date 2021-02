E’ morto Franco Rivoltini, volto molto noto a Vescovato nel mondo imprenditoriale, politico e sportivo. Si è sempre speso per il paese, infaticabile organizzatore di eventi, come i tornei notturni a La Rocca, di cui era stato tra i fondatori e dove ha sempre operato con entusiasmo, riuscendo a portare in paese anche artisti di spicco come Gino Paoli. Era stato prima giocatore, poi dirigente, poi presidente della Leoncelli, la squadra che rappresentava la sua vita, lui tifosissimo del Milan.

Come imprenditore ha avuto un ruolo in Confartigianato nel settore tessile e in politica è stato impegnato nella DC.