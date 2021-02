Scendono a 38 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 36.092. L’indice di contagio scende al 5,3%. 1.923 i casi in Lombardia, di cui 82 debolmente positivi.

Scendono di 5 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 354, e scendono di 9 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.540 ricoverati. I decessi sono 50.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 515 contagi, di cui 230 in città, Bergamo 146, Brescia 369, Como 105, Lecco 78, Lodi 35, Mantova 81, Monza e Brianza 218, Pavia 145, Sondrio 37 e Varese con 100. I guariti/dimessi sono 1.766.

In Italia il bollettino del ministero della Salute segna un andamento stabile della curva, con una lieve discesa dei nuovi contagi oggi: si registrano 13.442 casi e 385 morti. Sono stati eseguiti 282.407 tamponi e il tasso di positività è al 4,8%. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 32 di meno (ieri -9), con 144 ingressi del giorno, e scendono a 2.110, mentre i ricoveri ordinari sono 167 in meno (ieri -168), 15.408 in tutto.

I contagi totali sono 2.625.098. Stabile il numero di guariti, 15.138 (ieri 14.995), per un totale di 2.107.061. Ancora in calo anche il numero delle persone attualmente positive, 2.084 in meno (ieri -1.159), che scende a 427.034 in tutto. Di questi, sono in isolamento domiciliare 405.516 pazienti, 1.885 in meno rispetto a ieri.