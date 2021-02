Dall’Ospedale alla clinica riabilitativa di Cremona Solidale. Il dottor Alessandro Reggiani è da qualche giorno il nuovo responsabile medico della struttura di via Brescia, dopo 36 anni di attività nel reparto di Medicina Interna e d’Urgenza dell’ospedale di Cremona, dove ha maturato un’ampia esperienza clinica, approfondendo le attività di studio e ricerca, conseguendo – nel corso degli anni – le specialità di Medicina Interna ed Ematologia.

“L’arrivo del dottor Reggiani – commenta sulla pagina Facebook di Cremona Solidale il direttore sanitario Aldo Pani – ha lo scopo ben preciso di mettere a disposizione di tutti i servizi aziendali (compresi gli ambulatori poli-specialistici) e dei nostri professionisti un bagaglio conoscitivo ed esperienziale clinico, diagnostico e terapeutico ancor più ricco, a vantaggio della qualità delle prestazioni rese.”

“Auguro al dottor Reggiani un ben arrivato” – aggiunge il DG Emilio Tanzi – “Con la certezza che la sua presenza sarà per Cremona Solidale un’opportunità per rinforzare ancor di più alleanze di vicendevole collaborazione con l’ASST di Cremona e le altre realtà socio-sanitarie operanti nel territorio cittadino”.