“San Valentino vs San Faustino”. Con le idee-regalo e gli allestimenti a tema, dedicati agli innamorati, ma anche con uno spazio rivolto ai single, sempre più numerosi e puntuali nel fare la spesa. E’ quanto troveranno i cremonesi domattina al mercato di Campagna Amica che, come ogni martedì, si tiene a Cremona presso il portico del Consorzio Agrario.

Nel segno della massima attenzione alla sicurezza di cittadini e operatori, da mesi il mercato di Campagna Amica vive le sue “giornate a tema” rinunciando a momenti d’animazione, laboratori e degustazioni gratuite. Non vengono meno, però, la creatività delle aziende agricole e l’impegno nel dar vita comunque (attraverso l’allestimento dei singoli stand e con l’esposizione dedicata ai prodotti di stagione) ad uscite a tema che rendano omaggio ai cibi tipici, alle tradizioni di casa nostra, alle feste in calendario, cogliendo ogni occasione per riscoprire e valorizzare tutti i prodotti agricoli che nascono nelle nostre campagne, dal prezioso lavoro degli agricoltori italiani.

Domattina, dalle ore 8 alle 12, sotto i gazebo gialli affacciati su via Monteverdi e piazza Marconi, il tema principale sarà “Innamorati (del made in Italy)”. I cremonesi che si preparano a celebrare San Valentino potranno trovare cibi e gustose idee-regalo, per la festa più romantica dell’anno. In esposizione ci saranno anche alcune fotografie: una ‘galleria di baci’ che gli innamorati cremonesi, negli anni scorsi, si sono scambiati presso il mercato di Campagna Amica. Una bella tradizione che, naturalmente, quest’anno non sarà riproposta, ma che si vuole ricordare attraverso immagini d’archivio. “Il nostro augurio è che queste fotografie possano regalare un sorriso e, al tempo stesso, essere di buon auspicio – sottolineano gli agricoltori di Coldiretti-Campagna Amica –. Tutti ci auguriamo che si possa tornare presto alla normalità, ai momenti di festa in piazza, agli abbracci”.

Anche gli agriturismi di Coldiretti-Campagna Amica sono in prima linea per San Valentino, gareggiando in manicaretti e creatività: i cuochi contadini propongono “menu degli innamorati”, in agriturismo o d’asporto. C’è anche chi, come l’agriturismo La Sorgente di Montodine, ha preparato per l’occasione un “box menu degli innamorati”, pronto per essere consegnato a domicilio, con cibi a tema e un romantico kit che promette una serata speciale.

Ma quello di domattina a Cremona non sarà un mercato dedicato unicamente agli innamorati. Pensando anche all’approssimarsi della festa di San Faustino, eletto protettore dei “non accompagnati”, gli agricoltori di Campagna Amica proporranno alcuni spazi e prodotti riservati a che vive (e solitamente pranza) da single. “Anche a partire dal quotidiano contatto con le persone presso il mercato, abbiamo costatato l’aumento dei nuclei composti da una sola persona – spiegano gli agricoltori del mercato di Campagna Amica –. Vivere da soli è più costoso, la spesa media per alimentari e bevande di un single è superiore a quella media di ogni componente di una famiglia composta da più persone. Dal canto nostro, cerchiamo di andare incontro a chi vive da solo, anche con mono-porzioni che consentano di acquistare minori quantità di cibo ed evitare sprechi”.