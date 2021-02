Salgono a 25 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 29.479. L’indice di contagio è sceso al 5,5%. 1.625 i casi in Lombardia, di cui 53 debolmente positivi.

Salgono di una unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 363, e salgono di 62 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.553 ricoverati. I decessi sono 55.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 351 contagi, di cui 168 in città, Bergamo 66, Brescia 239, Como 211, Lecco 42, Lodi 24, Mantova 71, Monza e Brianza 93, Pavia 92, Sondrio 10 e Varese con 357. I guariti/dimessi sono 905.

In Italia oggi 10.630 casi e 422 morti. Le vittime totali salgono a 92.002, mentre i casi da inizio epidemia sono ora 2.655.319. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.143, numero invariato rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 146. I ricoverati con sintomi sono invece 19.512, in calo di 15 unità. Gli attualmente positivi sono scesi a 413.967, quindi 5.637 in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono 2.149.350 (+15.827).