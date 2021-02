Altri 57 positivi oggi in provincia di Cremona, mentre in Regione aumentano di 2.434 su 41.935 tamponi effettuati, quindi il 5,8%.

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-14), ma restano comunque alti i ricoveri: 368 nel primo caso, 3550 nel secondo. 54 le persone decedute, mentre i guariti/dimessi sono 1.981.

La Lombardia si conferma la regione con il più alto numero di contagi, seguita da Campania (1.694) ed Emilia Romagna (1.345) 292.533 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi che sale al 5,1% dal 4,1% di ieri. Le persone attualmente positive sono 405.019 (-5.092), mentre i guariti o dimessi sono 2.185.655 (+19.838 rispetto a ieri).

Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva in Italia a causa del Covid sono 2.126, due in meno rispetto a ieri.