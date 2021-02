Sono stati abbandonati, lasciati a se stessi, al freddo, senza cibo ne acqua, ma c’è chi li ha visti e si è preso cura di loro: quattro cani bianchi, di grossa taglia, ormai da un paio di mesi stazionano in una cascina disabitata, in zona Genivolta.

Una situazione, la loro, che poteva essere disperata, se il sindaco, Gian Paolo Lazzari, non si fosse preso a cuore la situazione, impegnandosi a nutrirli quotidianamente, aiutato da un altro volontario di Casalmorano.

“Me li hanno segnalati un paio di mesi fa, e subito mi sono attivato, portando loro cibo e acqua, tutti i giorni” racconta. Il primo cittadino, nel frattempo, si è arrivato anche con l’Ats Val Padana e con i Carabinieri, spiegando la situazione e chiedendo un intervento.

Trattandosi di cani abbandonati, sono molto sospettosi e non si lasciano avvicinare da nessuno, per cui non si è riusciti a recuperarli, finora. “Nelle prossime ore delle guardie zoofile dovrebbero passare a fare un sopralluogo per capire come risolvere la situazione” conclude Lazzari. “L’obiettivo è riuscirli a catturare per poi occuparsi di loro”.

Laura Bosio