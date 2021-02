Salgono a 70 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 38.465. L’indice di contagio è salito al 6,5%. 2.526 i casi in Lombardia, di cui 106 debolmente positivi.

Scendono di 9 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 359, mentre salgono di 33 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.583 ricoverati. I decessi sono 47.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 623 contagi, di cui 250 in città, Bergamo 176, Brescia 579, Como 211, Lecco 77, Lodi 37, Mantova 98, Monza e Brianza 212, Pavia 159, Sondrio 10 e Varese con 211.

Complessivamente dall’inizio dell’epidemia in Italia si è riscontrata la positività di 2.697.296 persone, + 13.908 (ieri + 15.146). Le persone attualmente positive sono 402.174, – 2.845 (ieri – 5.092), i dimessi/guariti sono 2.202.077, + 16.422 (ieri + 19.838), i morti sono 93.045, + 316 (ieri + 391), i ricoverati con sintomi sono 18.736, – 206 (ieri – 338), in terapia intensiva ci sono 2.095 pazienti, – 31 (ieri – 2). I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 153 (ieri 151). Sono stati processati 305.619 tamponi (ieri 292.533): di conseguenza il rapporto nuovi positivi-tamponi è oggi del 4,6% (ieri 5,17%).