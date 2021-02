Musica in filodiffusione fuori dal teatro, per mantenere vivo il legame con la città. Succede al Ponchielli di Cremona, città della musica. “Ogni giorno – spiega il sovrintendente Andrea Cigni – all’esterno del Teatro si potrà ascolatare opera e musica del nostro patrimonio, in modo che si possa essere accompagnati dalla musica per qualche minuto”. “Cerchiamo di uscire noi dal teatro in attesa che sia il pubblico a poter entrare”, ha commentato Cigni.

Servizio di Silvia Galli