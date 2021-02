Piccoli comuni al lavoro per sostenere le famiglie in un periodo ancora difficilissimo dal punto di vista economico. Il Comune di Stagno Lombardo, nella giunta di mercoledì scorso, ha deliberato la conferma anche per l’anno in corso, di Bonus Bebé, del rimborso spese per acquisto libri di testo delle scuole medie e per il biennio delle superiori; e il rimborso per l’acquisto dell’abbonamento ai mezzi pubblici per il trasporto scolastico, sempre per gli studenti delle medie e biennio delle superiori.

Per quanto riguarda il bonus bebé, viene confermato per tutte le famiglie residenti che nel corso del 2021 vedranno la nascita di un figlio, un contributo una tantum di sostegno al reddito per euro 500. Tra i requisiti per poterlo richiedere, cittadinanza comunitaria o titolo di soggiorno in corso di validità, residenza di almeno di uno dei due genitori presso il Comune; assenza di morosità nei confronti del comune per tasse o tariffe salvo motivata relazione sociale; ISEE in corso di validità non superiore ai 35.000 euro. Lo stesso limite di Isee è richiesto anche per gli altri due benefici.