Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vbc èpiù Casalmaggiore 3-1

Si è conclusa con una pesantissima sconfitta (3-1) la partita fuori casa che Vbc èpiù Casalmaggiore ha disputato contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia, al PalaGeorge di Montichiari.

Una Casalmaggiore piuttosto giù di tono, in questo incontro valido per il 23º turno di campionato, che non è riuscita a concretizzare un risultato che poteva sembrare invece facile, contro una squadra fanalino di coda del campionato.

Dopo i primi due set abbastanza in equilibrio, vinti rispettivamente da Brescia e dalla formazione rosa, quest’ultima ha iniziato a perdere terreno nel terzo set, regalando troppi punti alle avversarie e commettendo errori che l’hanno portata alla debacle. Una situazione che si è poi ripetuta nell’ultima ripresa, quando le bresciane sono riuscite a mantenere le redini del gioco per tutta la durata del set, intascando la vittoria senza troppa fatica.

