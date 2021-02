Oltre 56mila persone, alle 13,11 di oggi 15 febbraio, in attesa online di aderire alla vaccinazione anti Covid sulla piattaforma regionale vaccinazionicovid.servizirl.it

A tre minuti dall’apertura della piattaforma regionale era già lunghissimo l’elenco di chi stava aspettando di poter inserire i propri dati (numero di tessera regionale e numero di telefono).

E ‘ partita oggi alla 13 la nuova fase della campagna vaccinale in Lombardia che interessa solo gli over 80. Per le adesioni, ci si può rivolgere anche al proprio medico di famiglia, alla farmacia di fiducia. La somministrazioni delle dosi, che avvio da giovedì 18 febbraio.