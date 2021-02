Volge finalmente al termine l’Odissea del gruppo di volontari cremonesi che dallo scorso 7 gennaio erano bloccati a Salvador de Bahia, in Brasile. Il gruppo si sta imbarcando in queste ore, e il loro sbarco, a Malpensa, è previsto per domani, sabato 20 febbraio, alle 17.

I volontari della diocesi di Cremona, guidati da don Maurizio Ghilardi, incaricato regionale per la Pastorale Missionaria, Evangelizzazione e Cooperazione tra i popoli, non erano più potuti partire a seguito del blocco dei voli dallo Stato sudamericano disposto dal Ministero della Salute Speranza.

Il gruppo cremonese, del quale fanno parte anche alcuni pandinesi (Elisa, Erica e Federica insieme al vicario don Andrea Lamperti Tornaghi) era volato oltreoceano per un periodo di volontariato in occasione della “Colonia de ferias”, l’equivalente del Grest, considerato che in Brasile è estate. Nella località brasiliana operano infatti i sacerdoti fidei donum cremonesi don Emilio Bellani e don Davide Ferretti.