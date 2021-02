Chiuso per 5 giorni il bar Ghinaglia a Sospiro perché non ha rispettato la normativa anti-Covid, che prevede la sospensione dell’attività alle 18.00.

Oltre ad una sanzione, i carabinieri del comune ne hanno disposto la chiusura provvisoria, dopo che nella serata di ieri, giovedì 18 febbraio, il bar, oltre l’orario consentito, ospitava al suo interno una quindicina di persone.

Di queste, due sono state sanzionate perché consumavano bevande al bancone.

La normativa prevede per le Regioni in zona gialla l’apertura dei bar e ristoranti dalle 5.00 alle 18.00, e la vendita con asporto anche dalle 18.00 alle 22.00, tranne che per i bar senza cucina e per le attività di commercio al dettaglio di bevande.

Non consente, chiaramente, di restare invece all’interno del locale e tanto meno consumare cibi o bevande.