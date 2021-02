E’ stato inaugurato a Codogno (Lodi) questa mattina, domenica 21 febbraio, ad un anno esatto dalla scoperta del cosidetto paziente 1 proprio nell’ospedale del centro lodigiano, il Memoriale per le vittime del Covid.

In via Collodi, non distante dalla sede locale della Croce Rossa, sono state collocate tre lastre di acciaio (che rappresentano le tre frazioni codognine) e un melo cotogno, simbolo comunale.

Presenti numerose autorità, a partire dal sindaco di Codogno e presidente della provincia di Lodi Francesco Passerini e dal goverantore regionale Attilio Fontana. Il monumento è stato benedetto da monsignor Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi.

Foto e riprese video Francesco Sessa