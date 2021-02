Via libera all’utilizzo dei medici di base nella campagna vaccinale in corso, per gli Over 80. Un coinvolgimento che potrebbe dare nuovo impulso ai numeri, per ora molto bassi. Anche perchè, ha sottolineato il consigliere regionale Matteo Piloni, “se i ritmi rimangono tali, non finiremo entro Pasqua”.

Il servizio di Michela Cotelli