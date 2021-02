Anche i lavoratori dello spettacolo cremonesi, al pari dei colleghi di tutta Italia, sono scesi in piazza questa sera per esprimere la loro delusione nel perdurare delle restrizioni per spettacoli dal vivo, cinema e in generale per le arti performative. In piazza Stradivari una richiesta unanime al Governo: ristori immediati e un piano di ripartenza del settore.

Servizio di Federica Priori