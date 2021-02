Prende il via stasera la rassegna StradivarIncontri, promossa dal Liceo Musicale A. Stradivari: una serie di interviste online ad esperti del mondo musicale per conoscere le diverse aree di studio e professionali legate all’ambito musicale in cui muoversi al termine del proprio corso di studi nella scuola secondaria di secondo grado, in vista dell’orientamento in uscita.

L’idea formativa del progetto è quella di rispondere al meglio, anche con questa iniziativa, ai desideri di ragazzi e ragazze che credono nelle proprie capacità musicali e nella possibilità di scommettere su tali capacità per costruirsi professionalmente un futuro.

Rivelando una visione della formazione intesa sia come trasmissione vitale attiva del patrimonio musicale e artistico del passato, ma anche come momento di elaborazione culturale al passo coi tempi.

Il primo incontro è previsto per il 24 febbraio con il pianista e compositore Cesare Picco; a seguire il 15 marzo sarà ospite il prof. Alfredo Raglio, musicoterapeuta cremonese, ricercatore e docente in diverse Università.

Nl mese di aprile il nuovo sovrintendente della Fondazione Teatro Ponchielli, Andrea Cigni, spiegherà agli studenti i segreti del lavoro di regista teatrale.

Si conclude nel mese di maggio con Lucio “Violino” Fabbri, celebre polistrumentista, arrangiatore e direttore d’orchestra cremasco.

Gli incontri, in diretta streaming riservata agli studenti, saranno successivamente pubblicati sui canali social ufficiali dell’Istituto. Per informazioni: stradivarincontri@istitutostradivari.it