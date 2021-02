“Coldiretti Giovani Impresa incontra il sistema allevatoriale”. E’ il titolo del webinar proposto da Coldiretti Cremona e Coldiretti Giovani Impresa Cremona in collaborazione con Ara Lombardia (l’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia) e Anafij (l’Associazione degli Allevatori della Razza Frisona e Jersey Italiana). L’appuntamento è fissato per domani 25 febbraio alle ore 15, in diretta sulla pagina facebook e sul canale youtube di Coldiretti Cremona.

L’incontro con il sistema allevatoriale vedrà la presenza di Mauro Berticelli, Presidente di ARA Lombardia, e Fortunato Trezzi, Presidente ANAFIJ, ai quali è affidato il compito di presentare le due importanti realtà, nate a supporto del lavoro degli allevatori italiani, con l’obiettivo di porre in atto iniziative tese al miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione della zootecnia italiana e dei prodotti che da essa nascono

Moderato da Carlo Maria Recchia, Delegato di Coldiretti Giovani Impresa Cremona e Lombardia, con la presenza di Paola Bono, Direttore di Coldiretti Cremona, l’incontro proseguirà con i contributi tecnici. Interverrà Andrea Galli, Direttore di ARAL, illustrando attività e servizi messi in campo dall’associazione. Si parlerà dell’organizzazione di ARAL sul territorio lombardo, della raccolta dati, del miglioramento genetico e del servizio di consulenza aziendale. Tra i temi, anche la valorizzazione delle nuove tecnologie e la sostenibilità dell’allevamento.

Attività e servizi di Anafij saranno quindi illustrati dal Coordinatore tecnico Maurizio Marusi, che interverrà spiegando il piano di miglioramento genetico in azienda offerto dall’associazione e richiamerà i servizi online a disposizione degli allevatori di razza Frisona e Jersey Italiana.

L’incontro si svolgerà in diretta, puntando sui canali facebook (Coldiretti Cremona e Coldiretti Giovani Impresa Cremona) e youtube della Federazione, così da consentire un confronto franco e immediato con gli allevatori cremonesi, che seguiranno l’appuntamento e, via web, potranno porre domande e dare input ai relatori.

“Incontrare i soci, anche virtualmente, è per noi essenziale. L’impegno di dar vita a occasioni di informazione e dialogo via web, ora anche con la modalità della diretta, rafforza ulteriormente il nostro quotidiano rapporto con i soci, con l’obiettivo di rispondere sempre meglio alle istanze che nascono dalle aziende agricole – spiega Paola Bono, Direttore di Coldiretti Cremona –. Sono state le stesse aziende agricole, ed in primo luogo quelle giovani, a proporre i temi da affrontare in una serie di incontri che stiamo mettendo in campo. Iniziamo offrendo un approfondimento in merito al ruolo e ai servizi assicurati da Aral e Anafij, due realtà che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per gli allevamenti del territorio”.