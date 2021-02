Dal Recovery Found potrebbero arrivare fondi per portare avanti il progetto di sistemazione a corrente libera del fiume Po: a dirlo è Luigi Mille, direttore di Aipo (agenzia interregionale per il fiume Po), che ha seguito fin dall’inizio la partita.

L’obiettivo, ambizioso, è rendere il fiuma navigabile 340 giorni l’anno, con 2 metri e 20 di tirante.

Per ora si sta lavorando “in Emilia Romagna e Veneto, dove siamo impegnati con progetto definitivo, con interventi finanziati al ” spiega Mille. “Contiamo di partire nel 2021, con 15 milioni di euro. Ma siamo impegnati a portare a casa finanziamenti dall’Unione Europea, che interessa anche tratto Lombardo”.

In Lombardia, tuttavia, non si è ancora fatto molto: “Per il tratto lombardo i progetti sono pronti, contiamo di avere presto finanziamenti a livello Ue” spiega Mille. Tuttavia “Non ci siamo fermati: nel 2019 abbiamo inaugurato la conca Valdaro, che permette di arrivare da Mantova al Mare. E abbiamo appena realizzato la conca di Isola Serafini, che consente il passaggio al tratto superiore del Po a monte di Cremona”.

In questo scenario, “il tratto Cremona-Foce Mincio diventa fondamentale e strategico, per completare il collegamento fino all’Adriatico” spiega ancora Mille. Il progetto per questo tratto, che “costa circa 700 milioni di euro, sarà essenziale”. Visti gli importi decisamente elevati, “si può procedere per step: con un centinaio di milioni possiamo già migliorare di molto il livello di navigabilità”.

Il progetto prevede “la realizzazione di serie di pennelli, longitudinali o radenti rispetto alla corrente, che creano e mantengono il sentiero navigabile tutto l’anno, consentendo di ottenere l’altezza dei 2 metri e 20 e di mantenerla attraverso le draghe”.

Draghe che si stanno già utilizzando per una serie di manutenzioni straordinarie. C’è però un problema. “Abbiamo tre draghe, ma finanziameti per farne funzionare una e mezza” sottolinea Mille. “Ci servirebbero più risorse e lo abbiamo fatto presente agli assessori regionali”.

Ora l’imperativo è trovare soldi: “A breve parteciperemo a una call europea, ma contiamo che ci siano anche finanziamenti a livello nazionale. C’è la possibilità che arrivino soldi dal Recovery Found” spiega Mille.

E’ invece completamente abbandonato, almeno per ora, il progetto di regimazione, nonostante l’ordine del giorno approvato in Regione Lombardia a dicembre 2020 (proposto dal Pd), in cui si chiedeva, appunto, di “attuare il progetto di regimazione”.

“Credo sia fuori dal tempo” sottolinea Mille, soprattutto quando “due anni prima l’assessore regionale lombardo ha stabilito di portare avanti invece la sistemazione a corrente libera”, mettendo invece da parte l’ipotesi di regimazione.

Un’ipotesi scartata ormai da un paio di anni. “Nel 2009 Regione Lombardia con finanziamento ue aveva chiesto ad Aipo di predisporre studio volto a valutare possibilità di regimare il Po con conseguente produzione di energia elettrica e possibile co-finanziamento dell’intervento con la produzione di energia idroelettrica”. Tuttavia negli anni ci si è resi conto che non sarebbe stato attuabile, anche a fronte di alcune direttive europee.

Sono seguiti ulteriori approfondimenti, costati 2 milioni di euro, per giungere alla conclusione nel 2016, poi condivisa in una riunione con le regioni interessate, nell’estate 2019: “che valutati pro e contro delle varie soluzioni (corrente libera, regimazione e misto), la soluzione ideale era quella di procedere con la sistemazione a corrente libera, che è quella su cui stiamo concentrando” conclude Luigi Mille.

Insomma, il progetto c’è, i soldi potrebbero arrivare a breve. E la navigabilità del fiume Po tutto l’anno potrebbe diventare davvero qualcosa di concreto.

Laura Bosio