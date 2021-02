Il presidente del consiglio comunale, Paolo Carletti, ha inoltrato un invito ai vertici di Ats Val Padana, di Asst Cremona, nonché al presidente dell’Ordine provinciale dei Medici e al presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Cremona per partecipare ad un apposito Ufficio di Presidenza, così da poter avere una visuale il più completa possibile sul tema vaccini a Cremona, coinvolgendo strutture ed operatori professionali per ascoltare e condividere.

Ad annunciarlo è lo stesso Carletti, secondo cui “è doveroso che il Comune tenga costantemente monitorata la situazione dei vaccini sul nostro territorio proprio in una fase tanto delicata e rischiosa della pandemia” sottolinea.

La scelta di convocare un ufficio di presidenza per fare il punto sulla campagna vaccinale è maturata alla luce delle “ecenti dichiarazioni del consigliere regionale Matteo Piloni e del Sindaco Gianluca Galimberti”.

“Siamo certi che la campagna vaccinale sia il viatico per il ritorno alla nostra vita di comunità ed abbiamo approvato all’unanimità, nelle competenze proprie del Consiglio Comunale, un Ordine del Giorno proprio sulla sensibilizzazione alla campagna vaccinale” sottolinea Carletti.

“Abbiamo poi lanciato per questo la Campagna #ConsigliAMOILVACCINO, rivolta alle amministrazioni comunali, onde sensibilizzare i consiglieri comunali della provincia a farsi garanti del piano vaccini nelle loro comunità di riferimento, campagna che sta trovando l’interesse anche del Consiglio regionale della Lombardia.

Da questa situazione se ne esce solo insieme, operatori, cittadini ed istituzioni, tutti uniti per difendere la comunità in cui viviamo e in cui crescono i nostri figli” conclude.