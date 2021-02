Si mantiene alto l’indice di positività in Lombardia, pari all’8,2%, mentre a Cremona il numero di casi positivi torna a superare le 100 unità (103 per la precisione). Il totale dei nuovi casi lombardi è di 4.243. La cosa più preoccupante è la crescita dei ricoveri +1 in terapia intensiva (407 in tutto) e +78 negli altri reparti (4.024 i totale). Sono 44 le nuove vittime.

I nuovi casi per provincia:

•Milano: 1.072 di cui 409 a Milano città;

•Bergamo: 329;

•Brescia: 973;

•Como: 305;

•Cremona: 103;

•Lecco: 137;

•Lodi: 57;

•Mantova: 215;

•Monza e Brianza: 356;

•Pavia: 243;

•Sondrio: 31;

•Varese: 316.