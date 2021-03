Due ordigni bellici inesplosi sono stati rinvenuti nei giorni sul nostro territorio. Della situazione si sono occupati i Carabinieri di Cremona, insieme ai militari del 10° Reggimento Genio Guastatori.

Il primo, un ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale, si trovava nel territorio del comune di Corte de’ Frati. La bomba di un mortaio da 81 millimetri, in uso alle forze armate americane, è stato rinvenuto in località San Sillo, all’interno del canale Ciria, in aperta campagna distante da insediamenti abitativi.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Robecco d’Oglio che hanno messo in sicurezza la zona sino all’intervento del 10° Reggimento Genio Guastatori Col di Lana di Cremona che, dopo aver bonificato il sito, ha fatto esplodere la bomba in condizioni di sicurezza.

Il secondo ordigno è stato rinvenuto nel Comune di Vescovato in un campo agricolo della cascina Castel Rozzone. Si trattava di una bomba a mano – cosìddetta ananas – di produzione italiana, modello Sipe, risalente alla 1a Guerra Mondiale, abbinata artigianalmente ad una spoletta di artiglieria di nazionalità austriaca.

I militari della Stazione di Vescovato si sono occupati di delimitare l’area, mettendo in sicurezza la zona del ritrovamento, in attesa dell’intervento degli artificieri attivati dalla prefettura di Cremona.

Anche in questa occasione i militari del 10° Reggimento Genio Guastatori “Col di Lana” di Cremona si sono occupati di far brillare l’ordigno bellico.