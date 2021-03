Prosegue il ciclo di incontri online dedicato al tema del rapporto fra ‘Giovani, economia e finanza’ promosso dagli Uffici Scolastici Territoriali di Sondrio e Cremona, in collaborazione con Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, e rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte superiori delle due province.

Dopo la “speciale lezione” tenuta dal dottor Corrado Passera (Fondatore e Amministratore Delegato di “illimity”, già ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Monti) sul tema ‘Lavoro e finanza: nuove opportunità per i giovani’, il prossimo appuntamento è in programma per mercoledì 10 marzo dalle ore 11.00 in compagnia del dottor Marco Bani, esperto del mondo digitale.

Il dottor Bani affronterà insieme ai ragazzi il tema “Future design: cosa ci aspettiamo dall’innovazione?”. L’incontro avverrà tramite l’ormai collaudata formula della videoconferenza interattiva a distanza tramite piattaforma Zoom/Meet e in seguito sarà caricata sul canale Youtube dell’UST di Sondrio a disposizione di tutti gli interessati.

Il 22 marzo, sempre dalle ore 11, il direttore generale di Pictet Wealth Management, Alessandra Losito, affronterà invece una lezione incentrata sul tema ‘La scelta e la gestione degli investimenti finanziari’.

Il mese di marzo si chiuderà con una lezione del dottor Vittorio Grilli, già Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministro nel Governo Monti, ed attualmente responsabile del corporate and investment banking presso JP Morgan, che interverrà il 26 marzo con un incontro dal titolo ‘L’Italia e le sfide europee del Recovery Plan’.

L’8 aprile, Stefano Zamagni, economista e Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali cercherà di rispondere insieme a Michele Dorigatti, fondatore della SEC – Scuola di Economia Civile, al quesito ìEsiste un’etica nell’economia e nella finanza?’.

Il 14 aprile un nuovo appuntamento dal titolo ‘Quando l’economia è a servizio del sociale. Il ruolo delle Fondazioni’ vedrà protagonista il professor Francesca Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo e di Acri.

Si prosegue il 26 aprile con l’incontro ‘Le tre profezie’ guidato dal professor Giulio Tremonti, economista e già Ministro dell’Economia, per concludere il 6 maggio con Gregorio De Felice, Chief Economist & Head of Research presso Intesa San Paolo che affronterà una lezione sul tema ‘Lo scenario macroeconomico e le leve per un rilancio della crescita’.