Alla vigilia dell’avvio al festival di Sanremo, il cremonese Simone Bertolotti, che firma la canzone di Bugo, esprime la propria speranza che il mondo musicale e dello spettacolo possa ripartire presto. Ma tanti altri gli autori cremonesi in gara, come Davide Simonetta di Bagnolo Cremasco. Tra gli artisti, c’è invece Danilo Betti, che a Sanremo New Talent canterà la canzone dedicata al padre morto di covid.

IL SERVIZIO di Giovanni Rossi