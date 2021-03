Sono 165, in aumento costante, i nuovi casi di coronavirus in proprovincia di Cremona.

In Lombardia oggi sono stati effettuati 55.611 tamponi (dei quali 18.874 antigenici) che hanno rilevato 4.590 nuovi positivi per un indice di contagio dell’8,2%. Continuano a crescere i letti occupati per i ricoveri in terapia che toccano quota 506 (+30), mentre i ricoveri ordinari arrivano a 4.545 (+137). I guariti/dimessi sono +2.884; 60 i decessi odierni.

La provincia di Brescia è quella che conta il maggior numero di contagi, con +1325. Seguono Milano (+1026, dei quali 431 in città), Monza e Brianza (+356), Varese (+296), Como (+295), Pavia (+279), Bergamo (249), Mantova (217), Lecco (+139), Sondrio (+83) e Lodi (+63).

I pazienti ricoverati nell’Asst di Cremona sono 110, di cui 84 nel capoluogo e 26 presso il presidio Oglio Po.