Sono 200 i nuovi casi Covid registrati in provincia di Cremona comunicati oggi. In Lombardia i nuovi positivi sono complessivamente 5658 su 58.505 tamponi effettuati. Brescia e Milano ancora superano abbondantemente le 1000 unità: Milano 1.450, Bergamo 394, Brescia 1.210, Como 363, Lecco 264, Lodi 75, Mantova 261, Monza e Brianza 537, Pavia 366, Sondrio 29, Varese 407.

Il tasso di positività in Lombardia è in leggera crescita, al 9.6% (ieri 9.1%), mentre la media nazionale è 6.6%. Aumentano sia i ricoverati in terapia intensiva (+22, 565) che negli altri reparti (+130, 4.934).

I decessi sono 67 per un totale complessivo di 28.705 morti in regione dall’inizio della pandemia.