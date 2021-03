E’ la tarda serata di ieri 5 marzo quando la centrale operativa dei Carabinieri della Compagnia di Cremona riceve notizia che una donna cremonese vuole gettarsi sotto un treno in corsa.

Viene quindi immediatamente allertata una pattuglia della sezione Radiomobile di Cremona che, intuendo la gravità della situazione, si mette sulle sue tracce fin quando non giunge nei pressi del passaggio a livello di via Ghinaglia che in quel momento stava abbassando le sbarre per l’imminente passaggio del convoglio diretto a Fidenza.

I militari, pur consapevoli del rischio che avrebbero corso, si sono lanciati nelle ricerche lungo i binari, privi di illuminazione. La collaborazione tra i militari, la centrale operativa ed il personale ferroviario ha permesso di

contattare i macchinisti del treno in corsa avvertendoli di quanto stava avvenendo in quei momenti lungo la ferrovia ed è stato così possibile fermare il treno a circa 50 metri dal punto in cui trovava la donna, sdraiata sui binari. La giovane, in forte stato di agitazione è subito stata presa in carico dal personale del 118.

I motivi del gesto sono verosimilmente riconducibili ad uno stato depressivo nel quale la donna si trova da qualche tempo.