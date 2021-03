Continua senza sosta il pressing del Comune di Soresina, attraverso il sindaco Diego Vairani, per istituire in città un punto vaccinale. Di ieri gli ultimi contatti con Ats e Asst per individuare lo spazio idoneo all’allestimento delle postazioni. Il sindaco non conferma quale sarà, ma una sede è stata individuata: “Finchè non definiamo gli ultimi aspetti burocratici con la Regione, non posso dire dove sarà il centro vaccinale. Di certo devo ringraziare Ats e Asst con cui stiamo lavorando da diversi giorni e dai quali il Comune sta avendo la massima disponibilità”.

Il punto vaccinale, da quanto si apprende, sarà messo a disposizione gratuitamente e c’è anche la massima disponibilità di personale medico, non solo di Soresina, ma anche del circondario. Già pronto anche il progetto per la sistemazione degli spazi: come sta dimostrando l’allestimento dell’hub in Fiera a Cremona, non si tratta di un’operazione semplice, visto che occorre individuare spazi distinti per l’accoglienza, l’anamnesi, la somministrazione, il periodo di osservazione. Senza contare la necessità di conservare i vaccini correttamente.

Soresina, baricentrica rispetto a Cremona e Crema, non è stata individuata come ‘spoke’ o punto vaccinale nella pianificazione regionale, pur avendo un bacino vaccinale di circa 12mila dosi (6000 persone) contando anche il circondario. 780 gli ultraottantenni residenti, che finora si sono dovuti recare a Cremona, Crema e Soncino.

La stessa Letizia Moratti, assessore regionale al Welfare, aveva assicurato nell’ultima conferenza stampa che la rete poteva essere ampliata sulla base di singoli accordi tra Comuni e Ats/Asst, senza necessità di una nuova delibera di giunta.

Giuliana Biagi