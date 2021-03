Tentato furto, l’altra notte, al quartiere Borgo Loreto. Sfiorato il faccia a faccia con il ladro. Verso le 3,30 del mattino il padrone di casa, che era a letto, ha sentito dei rumori provenire dalle inferriate, ma poi ha continuato a dormire. Si è svegliato di soprassalto verso le 4 per un botto che lo ha preoccupato. Il rumore era stato così forte da fargli credere che ci fosse qualcuno in casa. Subito, temendo l’intrusione di qualcuno, è uscito a controllare e intanto ha chiamato i carabinieri. Nonostante il tempestivo intervento, i ladri se n’erano già andati. Poco prima i malviventi avevano tentato di entrare nella palazzina attraverso i garage. I residenti del quartiere si sono detti preoccupati in quanto Borgo Loreto è spesso preso di mira dai ladri. “Chiediamo più sicurezza, soprattutto nelle ore notturne”, ha detto uno dei residenti, anche lui vittima, la scorsa estate, di un tentativo di furto in casa.

Sara Pizzorni