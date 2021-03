Somministrate anche a Cremona alcune dosi del vaccino Astrazeneca provenienti dal lotto Abv 2856 posto sotto sequestro dall’Aifa dopo la segnalazione di reazioni avverse. A Cremona non ce ne sono state, assicura la responsabile dell’Unità operativa Vaccinazioni Antonella Laiolo. Clamore in tutta Italia ha suscitato la morte del sottufficiale della Marina Stefano Paternò, per arresto cardiocircolatorio, 24 ore dopo l’iniezione. Nessun legame è stato evidenziato tra la morte e il vaccino.

La stessa procuratrice della Repubblica di Siracusa che ha avvito l’indagine invita per alla calma. “Niente allarmismi ed evitiamo di creare una psicosi collettiva. Può trattarsi di una coincidenza. Solo l’autopsia ci chiarirà le cause della morte”.