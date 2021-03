Ha rischiato grosso, nella tarda mattinata di sabato, un 85enne cremonese, scivolato e finito nelle acque del Po nella zona delle Colonie Padane. Per sua fortuna, l’uomo è stato visto da due ragazzi marocchini che stavano passeggiando con il loro cane. I due passanti non ci hanno pensato un attimo e si sono precipitati in suo soccorso. Nel frattempo sono stati allertati anche i vigili del fuoco e un’ambulanza. L’anziano è stato tratto in salvo e sta bene.